BSZ in Plauen gibt Einblicke in Werkstätten und Ateliers

Die weiterführende Bildungseinrichtung öffnet für Interessierte. Neben dem Fachabitur können Schüler dort auch die Hochschulreife erlangen.

Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) „e.o.plauen“ in der Plauener Uferstraße reiht sich am Samstag, 24. Januar, ein in den Reigen der weiterführenden Bildungseinrichtungen, die jetzt ihre Türen für Schüler und Eltern öffnen. Von 9.30 bis 13.30 Uhr öffnen Werkstätten, Ateliers, Labore und Fachkabinette. Zu den einzelnen Schularten findet...