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Ganztagsangebote wie etwa der Chor sind durch die Sparmaßnahmen in Gefahr.
Ganztagsangebote wie etwa der Chor sind durch die Sparmaßnahmen in Gefahr. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Ganztagsangebote wie etwa der Chor sind durch die Sparmaßnahmen in Gefahr.
Ganztagsangebote wie etwa der Chor sind durch die Sparmaßnahmen in Gefahr. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Budget gekürzt: So will das Plauener Diesterweg-Gymnasium seine Ganztagsangebote retten
Von Louise Wappler
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Weniger Geld für Ganztagsangebote stellt Sachsens Schulen vor große Herausforderungen. Das Diesterweg-Gymnasium setzt nun auf eine besondere Aktion, um Angebote wie Schulchor oder Fußball zu sichern.

Sachsen muss sparen. Vom Sparkurs der Landesregierung bleibt bislang auch die Bildung nicht verschont – die Folgen sind inzwischen in vielen Schulen spürbar. Von der Kürzung der Schulbudgets sind besonders die Ganztagsangebote betroffen, etwa die Schach-AG, Fußball oder auch der Schulchor. Für diese Förder- und Freizeitangebote stehen rund...
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