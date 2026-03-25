Budget gekürzt: So will das Plauener Diesterweg-Gymnasium seine Ganztagsangebote retten

Weniger Geld für Ganztagsangebote stellt Sachsens Schulen vor große Herausforderungen. Das Diesterweg-Gymnasium setzt nun auf eine besondere Aktion, um Angebote wie Schulchor oder Fußball zu sichern.

Sachsen muss sparen. Vom Sparkurs der Landesregierung bleibt bislang auch die Bildung nicht verschont – die Folgen sind inzwischen in vielen Schulen spürbar. Von der Kürzung der Schulbudgets sind besonders die Ganztagsangebote betroffen, etwa die Schach-AG, Fußball oder auch der Schulchor. Für diese Förder- und Freizeitangebote stehen rund... Sachsen muss sparen. Vom Sparkurs der Landesregierung bleibt bislang auch die Bildung nicht verschont – die Folgen sind inzwischen in vielen Schulen spürbar. Von der Kürzung der Schulbudgets sind besonders die Ganztagsangebote betroffen, etwa die Schach-AG, Fußball oder auch der Schulchor. Für diese Förder- und Freizeitangebote stehen rund...