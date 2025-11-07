Bündnis lädt zu Aktionstag für Frieden in Plauen

Eine überparteiliche Gruppierung organisiert gemeinsam mit der Johanniskirchgemeinde am kommenden Sonntag eine Friedensveranstaltung in der Plauener Innenstadt. Was an dem Tag geplant ist.

Die Friedensaktion Plauen-Vogtland wird am Sonntag auf dem Vorplatz der Plauener Johanniskirche einen Aktionstag für Frieden veranstalten. Wie das im vergangenen Jahr gegründete überparteiliche Bündnis mitteilt, soll es von 11 bis 14 Uhr mehrere Reden geben, zudem sollen Videobotschaften von Prominenten eingespielt werden wie Theologin Margot... Die Friedensaktion Plauen-Vogtland wird am Sonntag auf dem Vorplatz der Plauener Johanniskirche einen Aktionstag für Frieden veranstalten. Wie das im vergangenen Jahr gegründete überparteiliche Bündnis mitteilt, soll es von 11 bis 14 Uhr mehrere Reden geben, zudem sollen Videobotschaften von Prominenten eingespielt werden wie Theologin Margot...