  • Bürger fordern Verbesserung im Plauener Westend: Rathaus reagiert „so schnell wie noch nie“

Neuer Verkehrsspiegel im Plauener Westend.
Neuer Verkehrsspiegel im Plauener Westend.
Plauen
Bürger fordern Verbesserung im Plauener Westend: Rathaus reagiert „so schnell wie noch nie“
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein bei der Ortsbegehung im Westend Anfang September vorgebrachter Wunsch von Anwohnern ist von der Stadt ungewöhnlich schnell erfüllt worden.

Das Linksabbiegen von der Wagnerstraße oberhalb des Plauener Behördenzentrums auf die Neundorfer Straße in Richtung Neundorf ist gefährlich. Darauf hatten Teilnehmer der Ortsbegehung der Stadtverwaltung mit Einwohnern im September aufmerksam gemacht. Denn die auf der Neundorfer Straße fahrenden Pkw und Lkw sind erst zu sehen, wenn die...
