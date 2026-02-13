MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Bürgermeister-Wahl in Pausa-Mühltroff: Jetzt steht der Wahltermin fest

Das Rathaus in Pausa.
Das Rathaus in Pausa. Bild: Simone Zeh
Das Rathaus in Pausa.
Das Rathaus in Pausa. Bild: Simone Zeh
Plauen
Bürgermeister-Wahl in Pausa-Mühltroff: Jetzt steht der Wahltermin fest
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dieses Jahr entscheiden die Pausa-Mühltroffer, wer künftig die Geschicke der Stadt lenken wird. Ein Kandidat steht bereits fest. Bis zum 25. Juni können weitere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen.

In Pausa-Mühltroff steht in diesem Jahr die turnusmäßige Bürgermeisterwahl an. Am 30. August treten die Einwohner an die Wahlurne. Diesen Termin hat jüngst der Stadtrat beschlossen. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich sein, so fällt dieser auf den 20. September. Ein solcher zweiter Wahlgang ist nötig, wenn im ersten Anlauf auf keinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
05.02.2026
1 min.
Bürgermeisterwahl Neumark: Bis wann man sich bewerben kann
In Neumark wird ein neuer Bürgermeister gewählt.
Am 10. Mai wird in Neumark ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Sven Köpp tritt dann wieder an. Wer noch?
Gunter Niehus
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
12.11.2025
1 min.
Bürgermeisterwahl in Pausa-Mühltroff im nächsten Jahr: Tritt der Amtsinhaber noch einmal an?
Michael Pohl (CDU) ist Bürgermeister in Pausa-Mühltroff.
2026 finden in Pausa-Mühltroff Bürgermeisterwahlen statt. Ein Kandidat steht schon fest.
Simone Zeh
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
Mehr Artikel