Bürgermeister-Wahl in Pausa-Mühltroff: Jetzt steht der Wahltermin fest

Dieses Jahr entscheiden die Pausa-Mühltroffer, wer künftig die Geschicke der Stadt lenken wird. Ein Kandidat steht bereits fest. Bis zum 25. Juni können weitere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen.

In Pausa-Mühltroff steht in diesem Jahr die turnusmäßige Bürgermeisterwahl an. Am 30. August treten die Einwohner an die Wahlurne. Diesen Termin hat jüngst der Stadtrat beschlossen. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich sein, so fällt dieser auf den 20. September. Ein solcher zweiter Wahlgang ist nötig, wenn im ersten Anlauf auf keinen... In Pausa-Mühltroff steht in diesem Jahr die turnusmäßige Bürgermeisterwahl an. Am 30. August treten die Einwohner an die Wahlurne. Diesen Termin hat jüngst der Stadtrat beschlossen. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich sein, so fällt dieser auf den 20. September. Ein solcher zweiter Wahlgang ist nötig, wenn im ersten Anlauf auf keinen...