Bürgerpreis 2025 in Pöhl: Der Mann der vielen Ehrenämter

Den Gewinner des Bürgerpreises wählte der Gemeinderat in diesem Jahr unter größter Geheimhaltung aus den eigenen Reihen. Eine Überraschung, die den Ehrenträger rührte.

Mit Überraschungen ist das so eine Sache. Denn Voraussetzung ist, dass diejenigen, für die sie bestimmt sind, davon auch im Vorfeld nichts erfahren. Im Pöhler Gemeinderat ist das Vorhaben jetzt mehr als gelungen. Und das, obwohl das Gremium in seiner jüngsten Sitzung mit dem Jocketaer Wehrleiter Helmar Müller (Freie Wählervereinigung Pöhl)...