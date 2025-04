Bundesstraße 92: Fahrbahnerneuerung westlich von Elsterberg beginnt

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat jetzt über Einzelheiten informiert. Worauf sich Kraftfahrer einstellen müssen.

Am 7. April beginnen die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B 92 westlich von Elsterberg zwischen dem Gippenweg und dem Abzweig Hohndorf beim Gasthaus Zur Landesgrenze. Auf einer Länge von 700 Metern in Sachsen sowie 400 Metern in Thüringen wird die Fahrbahn grundhaft erneuert. Zudem wird die Bundesstraße mit Schutzplanken ausgestattet, und...