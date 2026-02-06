Bundesstraße in Plauen nach Unfall zeitweise gesperrt

Plauen
Zwei Autos stoßen an einer Kreuzung in Plauen zusammen, beide Fahrer kommen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.
Bei einem Verkehrsunfall in der Plauener Ostvorstadt ist am Donnerstag mindestens eine Person verletzt worden. Gegen 13.45 Uhr stießen an der Kreuzung Kemmlerstraße/Oelsnitzer Straße zwei Autos zusammen. Ein 38-Jähriger wollte mit seinem Skoda nach links auf die Oelsnitzer Straße abbiegen und kollidierte dabei mit dem Mercedes eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.