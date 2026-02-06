MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in die Plauener Ostvorstadt ausrücken.
Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in die Plauener Ostvorstadt ausrücken. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in die Plauener Ostvorstadt ausrücken.
Die Polizei musste am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in die Plauener Ostvorstadt ausrücken. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Plauen
Bundesstraße in Plauen nach Unfall zeitweise gesperrt
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Autos stoßen an einer Kreuzung in Plauen zusammen, beide Fahrer kommen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall in der Plauener Ostvorstadt ist am Donnerstag mindestens eine Person verletzt worden. Gegen 13.45 Uhr stießen an der Kreuzung Kemmlerstraße/Oelsnitzer Straße zwei Autos zusammen. Ein 38-Jähriger wollte mit seinem Skoda nach links auf die Oelsnitzer Straße abbiegen und kollidierte dabei mit dem Mercedes eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
20.01.2026
1 min.
Unfall in Plauen sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr
Die Polizei musste zu einem Unfall in der Plauener Ostvorstadt ausrücken.
Am Dienstagfrüh kollidierten in der Ostvorstadt zwei Fahrzeuge. Laut Polizei war die Ursache ein Vorfahrtsfehler.
Swen Uhlig
04.02.2026
1 min.
Drei Menschen bei Frontalzusammenstoß auf B 92 nahe Plauen verletzt
Auf der Elsterberg Landstraße/B 92 sind am Mittwoch zwei Autos frontal zusammengestoßen.
Am Mittwochvormittag war kurz vor Plauen ein Überholvorgang misslungen. Die Straße musste nach dem Unfall für rund drei Stunden voll gesperrt werden.
Bernd Jubelt
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
Mehr Artikel