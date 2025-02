Bundestagswahl im Vogtlandkreis: Was tun, wenn keine Wahlbenachrichtigung im Briefkasten ist?

Wer im Vogtland keine Wahlbenachrichtigung erhielt, dem bleibt nicht mehr viel Zeit, um zu reagieren. Was betroffene Bürger tun sollten.

Bis zum 2. Februar haben die Gemeinden im Vogtlandkreis die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl verschickt. Das teilte das Landratsamt am Dienstag per Pressemitteilung mit. Vogtländer, die keine Benachrichtigung erhalten haben, sollten bis spätestens Freitag, 7. Februar, Einsicht in das Wählerverzeichnis nehmen, um sicherzustellen,...