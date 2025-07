Bundeswehr am Himmel über Plauen: „Warum muss der Helikopter so tief fliegen?“

Ein Hubschrauber der Luftwaffe hat am Dienstagvormittag für Aufsehen gesorgt. Das Fluggerät war in geringer Höhe über dem Vogtland unterwegs.

Augenzeugen haben am Dienstag den Überflug eines Bundeswehr-Hubschraubers über Plauen dokumentiert. Mit einem Smartphone hielten sie das Fluggerät in unmittelbarer Nähe der Punkthochhäuser an der Erich-Knauf-Straße fest. Der Helikopter sei gut zu fotografieren gewesen - und das „ohne intensiven Zoom“, wie ein Beobachter schreibt.