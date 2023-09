Captain-America-Figur in Plauener Wohnung gefunden

Die Plastik, die von einem Spielpark in Plauen am Wochenende entwendet worden war, ist wieder aufgetaucht.

Die aus dem Hüpfburgen-Spielpark an der Anton-Kraus-Straße in Plauen gestohlene Captain-America-Figur ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Plastik bei einem Einsatz in einer Plauener Wohnung gefunden. Worum es bei diesem Einsatz ging, teilte die Polizei vorerst nicht mit. Die etwa 1,80 Meter große und rund 40...