Chef der Plauener Arbeitsagentur trifft Prognose für den vogtländischen Arbeitsmarkt in diesem Jahr

Zu Jahresbeginn ist im Vogtlandkreis die Arbeitslosenquote deutlich gestiegen. Als Ursache werden vor allem saisonale Gründe genannt. Ist eine Trendwende in Sicht?

Der Chef der Plauener Arbeitsagentur, Andreas Fleischer, rechnet in diesem Jahr auf dem vogtländischen Arbeitsmarkt mit keiner Trendwende. Angesichts der konjunkturellen Rahmenbedingungen würden sich die wirtschaftlichen Unsicherheiten fortsetzen. „Im besten Falle können wir mit einer moderaten konjunkturellen Belebung rechnen", sagte...