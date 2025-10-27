Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chinesen, Polen und Engländer: Plauener begrüßen in ihrer Komfort-Ferienwohnung internationale Gäste und setzen nun noch eins drauf

Nadine und Ronny Henniger in ihrer zweiten Edel-Ferienwohnung. Das Plauener Unternehmer-Ehepaar hat noch einiges vor.
Nadine und Ronny Henniger in ihrer zweiten Edel-Ferienwohnung. Das Plauener Unternehmer-Ehepaar hat noch einiges vor. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Chinesen, Polen und Engländer: Plauener begrüßen in ihrer Komfort-Ferienwohnung internationale Gäste und setzen nun noch eins drauf
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor knapp einem Jahr war der Umbau einer Wohnung in Haselbrunn zu einem Feriendomizil mit gehobener Ausstattung und viel Platz geschafft. Seitdem hat sich einiges getan. Das nächste Projekt wurde gerade vollendet.

Haselbrunn gehört sicher nicht zu jenen Orten, die den Plauener einfallen, wenn er danach gefragt wird, wo man in der Stadt Urlaub machen kann. Und doch haben in den vergangenen Monaten nicht nur Menschen aus Deutschland, sondern auch Gäste aus China, Dänemark, England und Polen für ein paar Tage genau dort ihre Koffer und Taschen ausgepackt...
