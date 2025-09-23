Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Choriositäten“ aus Hof: Musikalisches Gastspiel beschließt Saison im Plauener Baumpark

Der ehemalige Friedhof nimmt als Baumpark Gestalt an.
Der ehemalige Friedhof nimmt als Baumpark Gestalt an.
Plauen
„Choriositäten“ aus Hof: Musikalisches Gastspiel beschließt Saison im Plauener Baumpark
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jörg Pisendel und Manfred Auer sorgen am kommenden Samstagabend in der Plauener Grünanalage für einen musikalischen Abschluss der Saison.

Am Samstag, ab 18 Uhr, tritt im Weber-Demmig-Haus im Plauener Baumpark Am Preißelpöhl erstmals der Hofer Chor „Choriositäten“ auf. Die 17 Frauen und Männern bringen bekannte Titel aus Popmusik und Jazz unter Leitung von Gottfried Hoffmann zu Gehör. Einer der Sänger heißt Manfred Auer. Am Bass sorgt er darüber hinaus mit dem in Plauen...
