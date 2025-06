Christin Ziehr im Ziel: Vogtländerin stellt mit 363 Kilometern nonstop von Berlin nach Plauen Wander-Weltrekord auf - „Man könnte noch mehr schaffen“

Nach fast 80 Stunden ohne Schlaf seit ihrem Start am Brandenburger Tor in Berlin kam die 38-jährige Christin Ziehr am Freitag putzmunter auf dem Plauener Altmarkt an. Wer dort schon wartete, was die Weltmeisterin über ihre Tour sagte und wie Füße nach so einem Gewaltmarsch aussehen.

Die Plauener Ultrawanderin Christin Ziehr ist happy. Sie hat den bisherigen Weltrekord im Langwandern von 302 Kilometern am Stück in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geknackt - und anschließend noch um einiges überboten. Seit Dienstagmorgen, als sie um 8 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin startete, war die Frau auf den Beinen. Richtig... Die Plauener Ultrawanderin Christin Ziehr ist happy. Sie hat den bisherigen Weltrekord im Langwandern von 302 Kilometern am Stück in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geknackt - und anschließend noch um einiges überboten. Seit Dienstagmorgen, als sie um 8 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin startete, war die Frau auf den Beinen. Richtig...