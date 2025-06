Circus Paul Busch gastiert noch bis Sonntag in Plauen

Der Circus Paul Busch verzaubert Besucher mit seinem nostalgischen Charme und vielen klassischen Zirkusnummern mit Artisten, Tierdressuren und Clownerien. Wann wer beim Eintritt sparen kann.

Noch bis Sonntag, 6. Juli, gastiert an der Festhalle in Plauen der Circus Paul Busch. Als „einen Hauch von Nostalgie und Romantik, klassisch und traditionell“, beschreibt der Direktor selbst das Programm. „Mitsamt Artisten, Tierdressuren und Clownerien in unserer zauberhaften Circus-Manege.“ Die Abendvorführungen starten 19 Uhr. Am...