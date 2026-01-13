Coole Beats bei Eisdisco in Plauens Partnerstadt Hof

Plauen
Bei Musik soll im Freizeitsportzentrum Am Eisteich gefeiert werden. Wann es losgeht.
Im Freizeitsportzentrum „Am Eisteich“ in Plauens Partnerstadt Hof geht es am Freitag, 16. Januar, heiß her. Von 18 bis 22 Uhr darf in der überdachten Eissportanlage unterhalb des Bürgerparks Theresienstein zu coolen Beats auf dem Eis gefeiert werden, wurde angekündigt. Einlass ist ab 17.15 Uhr. Getränke sowie Snacks stehen an...
