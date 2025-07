Crash auf der Autobahn: Betrunkener Vogtländer kriegt in Oberfranken die Kurve nicht

Totalschaden am Auto und einige Meter zerstörte Leitplanken. Das ist das Ergebnis eines Unfalls auf der A 93 bei Regnitzlosau.

Ein betrunkener Autofahrer (knapp 1,7 Promille) aus dem Vogtland hat in Oberfranken beim Verlassen der Autobahn nicht die Kurve gekriegt und ist verunglückt. Wie die Polizei der Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilt, war der 56-Jährige am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der A 93 in Richtung Weiden unterwegs. An der Ausfahrt Regnitzlosau geriet sein...