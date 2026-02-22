Da schmelzen die Kalorien: Aqua-Biking-Kurse im Plauener Stadtbad erfreuen sich großer Beliebtheit

Plauen
Sechs verschiedene Kurse pro Woche gibt es – kaum ein freier Platz ist dabei zu ergattern. Was das Radfahren unter Wasser so begehrt macht.
Nach 45 Minuten sind Ellen Fuchs und Ingrid Loos außer Puste, weil sie bis zur Erschöpfung gestrampelt haben. Das geht ihnen jedes Mal so, aber sie kommen trotzdem seit zwei Jahren immer wieder. Die Freundinnen aus Treuen sind Fans der Aqua-Biking-Kurse in der Herrenhalle des Stadtbads. Und ein bisschen auch von Trainer Christian Leiner.
