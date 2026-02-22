MENÜ
  • Da schmelzen die Kalorien: Aqua-Biking-Kurse im Plauener Stadtbad erfreuen sich großer Beliebtheit

Die Aqua-Bikes muss Kursleiter Christian Leiner vor dem anspruchsvollen Sport erst ins Wasserbecken in der Herrenhalle befördern.
Die Aqua-Bikes muss Kursleiter Christian Leiner vor dem anspruchsvollen Sport erst ins Wasserbecken in der Herrenhalle befördern. Bild: Ellen Liebner
Die meisten Kursteilnehmer sind Wiederholungstäter (v. l.): Ingrid Loos, Katherina Mergner und Ellen Fuchs.
Die meisten Kursteilnehmer sind Wiederholungstäter (v. l.): Ingrid Loos, Katherina Mergner und Ellen Fuchs. Bild: Ellen Liebner
Christian Leiner ist seit vielen Jahren im Stadtbad angestellt, auch als Saunameister. Sein Spezialgebiet sind die Aqua-Kurse.
Christian Leiner ist seit vielen Jahren im Stadtbad angestellt, auch als Saunameister. Sein Spezialgebiet sind die Aqua-Kurse. Bild: Ellen Liebner
Da schmelzen die Kalorien: Aqua-Biking-Kurse im Plauener Stadtbad erfreuen sich großer Beliebtheit
Von Sabine Schott
Sechs verschiedene Kurse pro Woche gibt es – kaum ein freier Platz ist dabei zu ergattern. Was das Radfahren unter Wasser so begehrt macht.

Nach 45 Minuten sind Ellen Fuchs und Ingrid Loos außer Puste, weil sie bis zur Erschöpfung gestrampelt haben. Das geht ihnen jedes Mal so, aber sie kommen trotzdem seit zwei Jahren immer wieder. Die Freundinnen aus Treuen sind Fans der Aqua-Biking-Kurse in der Herrenhalle des Stadtbads. Und ein bisschen auch von Trainer Christian Leiner.
