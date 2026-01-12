MENÜ
  • Dank des Winterwetters: Selbst in Plauen ist mancherorts Skilaufen möglich

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Dank des Winterwetters: Selbst in Plauen ist mancherorts Skilaufen möglich
Von Ellen Liebner
Das Obere Vogtland ist für seine Loipen bekannt. In Plauen auf die Skier zu steigen, ist hingegen eine Ausnahme. Doch jetzt passte es mal wieder.

Das Vogtland als Winterwunderland: Während manche Autofahrer angesichts glatter Straßen in der Region zuletzt fluchten, so genießen Winterfans in diesen Tagen die schneebedeckte Landschaft. Die Schneemengen seit dem Jahresbeginn reichten aus, um sogar im Plauener Umland auf die Skier zu steigen – eine absolute Ausnahme. Auch Christian Zwerner...
