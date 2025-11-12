Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Cornelia Illner und Anja Laukner (rechts) gehören zum Team der ADAC-Geschäftsstelle in Plauen.
Cornelia Illner und Anja Laukner (rechts) gehören zum Team der ADAC-Geschäftsstelle in Plauen.
Plauen
Darum wurde die ADAC-Geschäftsstelle in Plauen umgebaut
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über mehrere Wochen war der ADAC am Oberen Steinweg nur eingeschränkt erreichbar. Was hat sich dort getan und was ist Neues geplant?

Das Plauener ADAC-Büro am Oberen Steinweg ist renoviert worden. Der Automobilclub hat seine einzige Geschäftsstelle im Vogtlandkreis auf einen modernen Stand gebracht. Sie ist Anlaufpunkt für viele Menschen: Denn Vogtländer kommen hierher, um sich für ihre Langstreckenfahrt eine Vignette zu kaufen, die Videomaut zu begleichen oder auch einen...
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
29.10.2025
4 min.
E-Center in Plauen fast fertig: Wann öffnet der neue Supermarkt und ab wann ist der ovale Kreisverkehr nutzbar?
Uwe Dressel, technischer Projektleiter, und Tim-Bix Schuster von Edeka auf der Fläche des neuen Marktes.
Der neue Edeka an der Reißiger Straße soll noch in diesem Jahr eröffnen. Bei einer Baustellenbegehung verriet der Marktleiter am Mittwoch Details.
Jonas Patzwaldt
06.10.2025
4 min.
Gegen Auf und Ab bei Spritpreisen an Tankstellen: Politiker aus dem Vogtland fordert Preisregeln wie in Österreich
Der Landtagsabgeordnete Andreas Heinz (CDU) fordert eine Spritpreisverordnung, wie sie in Österreich seit 2011 gilt.
Am Tag kann der Spritpreis um mehr als ein Dutzend Cent schwanken. Besonders im Berufsverkehr wird es teuer. Die Vogtland-CDU fordert nun, den Spritpreis nur noch einmal täglich anzupassen.
Jonas Patzwaldt
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
