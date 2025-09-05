Das gefährlichste Tier der Welt ist auf dem Vormarsch aus Asien: Sticht die Tigermücke auch schon im Vogtland?

Fleißige Insektenjäger der Region sind in Habachtstellung. Sie beteiligen sich am „Mückenatlas“. Was es damit auf sich hat und welchen Schutz es gegen die Plagegeister gibt.

Die viele Krankheiten übertragende Asiatische Tigermücke gilt als das gefährlichste Tier der Welt. Das geht aus einem Bericht der Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ hervor, deren prominenter Geschäftsführer der Mediziner und Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen ist. Demnach sei die invasive Art der Asiatischen Tigermücke - sie... Die viele Krankheiten übertragende Asiatische Tigermücke gilt als das gefährlichste Tier der Welt. Das geht aus einem Bericht der Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ hervor, deren prominenter Geschäftsführer der Mediziner und Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen ist. Demnach sei die invasive Art der Asiatischen Tigermücke - sie...