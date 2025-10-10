Das geheime Gutachten zur Zukunft der Plauener Straßenbahn: Das steht drin

Das Landratsamt hat das bisher unter Verschluss gehaltene Gutachten zur Plauener Straßenbahn veröffentlicht. Einige Details zu dem Unternehmen, dem 2026 die Insolvenz droht, sind geschwärzt. Was für die Rettung der „Bimm“ jetzt zur Diskussion steht.

Jetzt ist Eile geboten: Kein halbes Jahr mehr haben Landrat Thomas Hennig und Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU), um „gemeinsame Lösungsvorschläge hinsichtlich der Zukunft der Plauener Straßenbahn" vorzulegen. Der Kreistag hat beide beauftragt, diese bis 31. März kommenden Jahres zu unterbreiten.