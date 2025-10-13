Das Griff-Trio zeigt beim Folkherbst in Plauen, was in einem Dudelsack steckt

Die drei Musiker spielen das Instrument auf hohem Niveau. Außerdem kommen auch Flöten, Percussion und sogar Obertongesang zum Einsatz.

Sie stehen mit einem Fuß in der Vergangenheit und mit dem anderen in der Zukunft. Denn die Musiker des belgischen Griff-Trios spielen Instrumente mit über tausendjähriger Tradition - Dudelsäcke. Sie holen den Sound der Sackpfeifen in die Neuzeit. Beim Wertungskonzert des diesjährigen Folkherbstes am Samstagabend setzten die Künstler auch...