„Das habe ich noch nie erlebt“: Plauens Bäder-Chef Ronny Adler blickt auf turbulente Saison mit Hochs und Tiefs zurück

Plauen
Der diesjährige Sommer war schon zeitig ungewöhnlich heiß, aber dann vor allem nass und kühl. Was Plauens Bäderbetrieb unter diesen Umständen daraus gemacht hat. Eine Bilanz.
Drei Wochen lang war es im Juni ungewöhnlich heiß, und zwar noch vor den Sommerferien. „Da haben wir reagiert und das Haselbrunner Freibad sogar schon früher als im Vorjahr geöffnet“, so Ronny Adler, Geschäftsführer der Plauener Bädergesellschaft.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.