Das haben die deutsch-deutschen Filmtage in Plauen und Hof diesmal zu bieten

Die Organisatoren versprechen spannenden und interessanten Filmstoff sowie ebensolche Gesprächspartner. Worauf sich die Kinobesucher freuen können.

Spannende Dokumentationen und Spielfilme zur deutsch-deutschen Geschichte sowie interessante Berichte von Zeitzeugen, Politikern oder früheren Funktionären: Das sind die deutsch-deutschen Filmtage in Plauen und Hof. Seit 2009 gibt es die Veranstaltung in den Kinos der beiden Partnerstädte, das Interesse ist alljährlich riesengroß – so...