Regionale Nachrichten und News
  • Das haben die deutsch-deutschen Filmtage in Plauen und Hof diesmal zu bieten

Steffi Behncke vom Kulturreferat der Stadtverwaltung organisiert bereits zum 15. Mal die Filmtage, gemeinsam mit OB Steffen Zenner stellte sie jetzt das Programm vor.
Bild: Ellen Liebner
Steffi Behncke vom Kulturreferat der Stadtverwaltung organisiert bereits zum 15. Mal die Filmtage, gemeinsam mit OB Steffen Zenner stellte sie jetzt das Programm vor.
Steffi Behncke vom Kulturreferat der Stadtverwaltung organisiert bereits zum 15. Mal die Filmtage, gemeinsam mit OB Steffen Zenner stellte sie jetzt das Programm vor. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Das haben die deutsch-deutschen Filmtage in Plauen und Hof diesmal zu bieten
Von Peter Albrecht
Die Organisatoren versprechen spannenden und interessanten Filmstoff sowie ebensolche Gesprächspartner. Worauf sich die Kinobesucher freuen können.

Spannende Dokumentationen und Spielfilme zur deutsch-deutschen Geschichte sowie interessante Berichte von Zeitzeugen, Politikern oder früheren Funktionären: Das sind die deutsch-deutschen Filmtage in Plauen und Hof. Seit 2009 gibt es die Veranstaltung in den Kinos der beiden Partnerstädte, das Interesse ist alljährlich riesengroß – so...
