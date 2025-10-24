Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Das Hoffen auf eine neue Augenarzt-Praxis in Plauen: Wie es um die Pläne fürs Waldhaus Reusa steht

Das Reusaer Waldhaus war früher ein beliebtes Ausflugslokal mit traumhaftem Blick auf die Stadt.
Das Reusaer Waldhaus war früher ein beliebtes Ausflugslokal mit traumhaftem Blick auf die Stadt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Das Hoffen auf eine neue Augenarzt-Praxis in Plauen: Wie es um die Pläne fürs Waldhaus Reusa steht
Von Ulrich Riedel
Mit dem Verkauf des Ausflugslokals im Jahr 2022 wollte die Stadt die medizinische Versorgung mittelfristig verbessern. Die derzeitige „gemeinsame Kommunikation“ lässt indes Fragen offen.

Es war ein verlockender Handel, auf den sich der Plauener Stadtrat am 5. Juli 2022 eingelassen hatte. Die Stadträte stimmten damals dem Verkauf des Waldhauses Reusa an zwei Käufer zu, die in dem einst als Jugendherberge und später als Ausflugslokal genutzten Gebäudekomplex zunächst eine private Augenarzt-Praxis etablieren wollten und später,...
Mehr Artikel