Das ist das neue Führungsduo der Pausaer Feuerwehr

Plauen
Ralf Weber und Sebastian Prager tragen jetzt die Verantwortung für die Ortsfeuerwehr Pausa. Warum das Ehrenamt keine Selbstverständlichkeit ist.
Die Ortsfeuerwehr Pausa kann für die nächsten fünf Jahre mit einem neu gewählten Führungsduo ans Werk gehen: An der Spitze der Brandschützer bleibt dabei der bisherige Wehrleiter Ralf Weber. Sein Stellvertreter Sebastian Prager wurde erstmals in diese Funktion gewählt.
