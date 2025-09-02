Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Das ist ungewöhnlich: Fünf Zwillingsgeburten in zweieinhalb Wochen im Plauener Klinikum

Mauro und Aura gehören zu Zwillingspärchen, die jetzt in Plauen auf die Welt kamen.
Mauro und Aura gehören zu Zwillingspärchen, die jetzt in Plauen auf die Welt kamen. Bild: Katharina Kurzweg
Mauro und Aura gehören zu Zwillingspärchen, die jetzt in Plauen auf die Welt kamen.
Mauro und Aura gehören zu Zwillingspärchen, die jetzt in Plauen auf die Welt kamen. Bild: Katharina Kurzweg
Plauen
Das ist ungewöhnlich: Fünf Zwillingsgeburten in zweieinhalb Wochen im Plauener Klinikum
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Geschwisterpärchen hat sogar eine Marke geknackt.

Gleich fünf Zwillingsgeburten hat es innerhalb der vergangenen Tage in Plauen gegeben. Das Pärchen Mauro Andrea und Aura Loredana, das am 22. August das Licht der Welt erblickte, hat sogar die symbolträchtige Marke der 499. und 500. Geburt in diesem Jahr überschritten. Einige Zwillinge werden in der Abteilung für Frühgeborene betreut - keine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
4 min.
Eine junge Vogtländerin ist die neue Kinderärztin am MVZ des Helios-Klinikums Plauen
Sabrina Lane (links) ist die neue Fachärztin für Kinderheilkunde am MVZ des Helios-Klinikums. In der Praxis unterstützt sie unter anderem Schwester Tina.
Sabrina Lane wird nicht allein bleiben. Ihr Kollege Hans Ewertowski steht in den Startlöchern und verstärkt laut Plan das Kinderarzt-Team ab September. Warum sich künftig beide eine Stelle teilen.
Sabine Schott
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
16:00 Uhr
4 min.
Einer der Väter des Plauener Wendedenkmals ist tot: Was Wolfgang Sachs mit seiner Tatkraft und Hartnäckigkeit leistete
Wolfgang Sachs vor dem Wendedenkmal in Plauen.
Bei Wolfgang Sachs liefen die Fäden für den Bau des Plauener Wendedenkmals zusammen. Egal, ob das Geld knapp oder die Spendenkasse geklaut wurde - der Handwerker ließ nicht locker. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.
Sabine Schott
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel