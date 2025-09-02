Das ist ungewöhnlich: Fünf Zwillingsgeburten in zweieinhalb Wochen im Plauener Klinikum

Ein Geschwisterpärchen hat sogar eine Marke geknackt.

Gleich fünf Zwillingsgeburten hat es innerhalb der vergangenen Tage in Plauen gegeben. Das Pärchen Mauro Andrea und Aura Loredana, das am 22. August das Licht der Welt erblickte, hat sogar die symbolträchtige Marke der 499. und 500. Geburt in diesem Jahr überschritten. Einige Zwillinge werden in der Abteilung für Frühgeborene betreut - keine...