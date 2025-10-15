Das monatelang geheim gehaltene Gutachten zum Nahverkehr im Vogtland: Jetzt stellt es das Landratsamt ins Netz

Das für 191.000 Euro erstellte und lange unter Verschluss gehaltene Gutachten zur Bewertung des ÖPNV im Vogtland ist nun im Internet abrufbar. Warum einige Details dennoch geschwärzt sind.

Das im Auftrag des Vogtlandkreises erstellte Gutachten zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und zur Zukunft der Plauener Straßenbahn ist ab sofort für jedermann einsehbar. Dazu hat sich das Landratsamt jetzt entschieden. Zuvor war das seit Oktober 2024 vorliegende Gutachten längere Zeit unter Verschluss gehalten worden. Als die Debatte...