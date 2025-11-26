Das sind die schönsten Bilder von der Eröffnung des Plauener Weihnachtsmarktes

Zum Auftakt zog traditionell der Lichtl-Umzug am Dienstag vom Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ hin zum Altmarkt.

Der Plauener Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Zahlreiche Plauener und Besucher der Stadt waren am Dienstagabend mit dabei, als zum Auftakt traditionell der Lichtl-Umzug vom Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ hin zum Altmarkt zog – angeführt von den Musikern des 1. Triebeser Fanfarenzugs. Auch der Weihnachtsmann, Rupperich, die Wattefraa und das...