Regionale Nachrichten und News
  • Das sind die schönsten Bilder von der Eröffnung des Plauener Weihnachtsmarktes

Kurz nach 18.15 Uhr war es soweit. Oberbürgermeister Steffen Zenner knipste das Licht am Weihnachtsbaum an und eröffnete damit den Weihnachtsmarkt.
Kurz nach 18.15 Uhr war es soweit. Oberbürgermeister Steffen Zenner knipste das Licht am Weihnachtsbaum an und eröffnete damit den Weihnachtsmarkt. Bild: Ellen Liebner
Kurz nach 18.15 Uhr war es soweit. Oberbürgermeister Steffen Zenner knipste das Licht am Weihnachtsbaum an und eröffnete damit den Weihnachtsmarkt.
Kurz nach 18.15 Uhr war es soweit. Oberbürgermeister Steffen Zenner knipste das Licht am Weihnachtsbaum an und eröffnete damit den Weihnachtsmarkt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Das sind die schönsten Bilder von der Eröffnung des Plauener Weihnachtsmarktes
Von Bernd Jubelt
Zum Auftakt zog traditionell der Lichtl-Umzug am Dienstag vom Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ hin zum Altmarkt.

Der Plauener Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Zahlreiche Plauener und Besucher der Stadt waren am Dienstagabend mit dabei, als zum Auftakt traditionell der Lichtl-Umzug vom Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ hin zum Altmarkt zog – angeführt von den Musikern des 1. Triebeser Fanfarenzugs. Auch der Weihnachtsmann, Rupperich, die Wattefraa und das...
