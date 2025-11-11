Das sind Plauens fleißigste Batteriesammler

Schon zum 23. Mal ist in der Stadt eine besondere Müllaktion über die Bühne gegangen. Wer diesmal ganz vorn lag.

Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen: Erneut haben Kinder aus dem Vogtland ausgediente Batterien und Akkus gesammelt und diese zur Plauener Abfallentsorgung zum Wiegen gebracht. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte, kamen dabei 10.474 Kilogramm zusammen (Vorjahr: 10.298 Kilogramm). 26 Plauener Kitas, Horte und Schulen haben sich an der Aktion...