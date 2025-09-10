Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Dass es nicht finster wird in Plauen“: Stadtwerke Strom investieren in neue Technik

Oliver Kalis ist Geschäftsführer der Stadtwerke Strom.
Oliver Kalis ist Geschäftsführer der Stadtwerke Strom.
Oliver Kalis ist Geschäftsführer der Stadtwerke Strom.
Oliver Kalis ist Geschäftsführer der Stadtwerke Strom. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
„Dass es nicht finster wird in Plauen“: Stadtwerke Strom investieren in neue Technik
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele veraltete Kabelanlagen sorgen für manchen Stromausfall. Das soll sich jetzt zügig ändern.

Die Stadtwerke Strom wollen in diesem und im kommenden Jahr in ein neues Umspannwerk an der Hammerstraße investieren. Das sagte Geschäftsführer Oliver Kalis jetzt im Plauener Stadtrat. Mit der großen Investition wolle man Stromausfällen entgegen wirken. Doch daran ist nicht nur die in die Jahre gekommene Schaltanlage schuld. Auch...
