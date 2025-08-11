Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Demokratieverein Colorido verlässt Plauener Bahnhofsgebäude: „Es ist nicht nachvollziehbar“

Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Demokratieverein Colorido verlässt Plauener Bahnhofsgebäude: „Es ist nicht nachvollziehbar“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über ein Jahr lang hat der Verein eine Fläche im Oberen Bahnhof belebt - mit Erfolg. Warum der Verein jetzt weichen musste und wie es dort nun weitergeht.

Es war eine Win-win-Situation: Eine hatte Platz im Überfluss, die anderen nutzten ihn. Eine ist in diesem Fall die Deutsche Bahn (DB). Platz im Überfluss hat die DB im Oberen Bahnhof Plauen. Der Demokratieverein Colorido und dessen Kooperationspartner wussten etwas damit anzufangen. Doch das Verhältnis hat sich abgekühlt.
