Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit Wochen sitzt ein Akkordeonspieler immer wieder am Plauener Postplatz. Wer ist er?
Seit Wochen sitzt ein Akkordeonspieler immer wieder am Plauener Postplatz. Wer ist er? Bild: Ellen Liebner
Seit Wochen sitzt ein Akkordeonspieler immer wieder am Plauener Postplatz. Wer ist er?
Seit Wochen sitzt ein Akkordeonspieler immer wieder am Plauener Postplatz. Wer ist er? Bild: Ellen Liebner
Plauen
Der Akkordeonspieler vom Plauener Postplatz
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit einigen Wochen fliegen Töne über den Postplatz, die an touristische Metropolen erinnern. Wer ist der Mann, der dahintersteckt?

Es klingt ein wenig nach Paris auf dem kalten Plauener Postplatz. Die Mittagssonne scheint über die Stadt-Galerie hinweg und strahlt in den Wintergarten des Theater-Cafés. Der Akkordeonspieler sitzt am Fahrscheinautomaten, wie fast jeden Tag. Bis in die Abendstunden - so lang, wie Menschen Münzen in seinen Hut werfen, spielt er. Sein Name ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
30.11.2025
3 min.
Tatort Postplatz: Junger Plauener wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht
Im Februar soll der Angeklagte einen Mann auf dem Plauener Postplatz niedergeschlagen haben.
Weil er einem Mann auf offener Straße die Nase gebrochen hat, muss sich ein Plauener jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. Der räumt die Tat ein – nur etwas anders.
Claudia Bodenschatz
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
20.11.2025
1 min.
Hauptquartier der Plauener Stadtpolizei: Ab wann der Bürgerpunkt besetzt sein soll
In das Landratsamt am Postplatz soll nun bald der Bürgerpunkt einziehen.
Noch wird umgebaut in den ehemaligen Versicherungsräumen am Postplatz. Doch schon nach dem Weihnachtsmarkt soll dort Licht brennen.
Sabine Schott
Mehr Artikel