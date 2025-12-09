Der Akkordeonspieler vom Plauener Postplatz

Plauen
Seit einigen Wochen fliegen Töne über den Postplatz, die an touristische Metropolen erinnern. Wer ist der Mann, der dahintersteckt?
Es klingt ein wenig nach Paris auf dem kalten Plauener Postplatz. Die Mittagssonne scheint über die Stadt-Galerie hinweg und strahlt in den Wintergarten des Theater-Cafés. Der Akkordeonspieler sitzt am Fahrscheinautomaten, wie fast jeden Tag. Bis in die Abendstunden - so lang, wie Menschen Münzen in seinen Hut werfen, spielt er. Sein Name ist...
