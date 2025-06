Der Einmischer: Plauens Ex-Theaterintendant wird 70

Am Montag hat Roland May etwas zu feiern. Aber die richtig große Sause soll erst später in Berlin stattfinden.

Er ist ein aufmerksamer Zeitgenosse, der sich gern einmischt: Roland May, der ehemalige Intendant des Theater Plauen-Zwickau, wird am Montag 70 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Else Henning, lebt der Schauspieler und Regisseur auch im Ruhestand in Plauen. Groß gefeiert werde allerdings nicht im Vogtland, sondern Mitte Juli...