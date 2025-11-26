Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland

Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.

Plauen: Der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlands auf dem Plauener Altmarkt ist am Dienstag eröffnet worden. Gleich am ersten Adventswochenende stehen einige Höhepunkte an. So ist am Freitag, 16.30 Uhr, eine Tanzvorführung des 1. FC Ranch geplant. Ab 17.30 Uhr lockt Weihnachtsmusik mit den Zwickauer Stadtpfeifern, gefolgt von einem...