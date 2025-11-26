Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland

Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben. Bild: Ellen Liebner
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug.
Jahr für Jahr ein beliebtes Ausflugsziel für Familien: der Auerbacher Märchenumzug. Bild: David Rötzschke/Archiv
Ein wunderbares Ausflugsziel: die Burgsteinruinen im Winter.
Ein wunderbares Ausflugsziel: die Burgsteinruinen im Winter. Bild: Lukas Günther/Archiv
Plauen
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Von Hannah Taubert
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.

Plauen: Der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlands auf dem Plauener Altmarkt ist am Dienstag eröffnet worden. Gleich am ersten Adventswochenende stehen einige Höhepunkte an. So ist am Freitag, 16.30 Uhr, eine Tanzvorführung des 1. FC Ranch geplant. Ab 17.30 Uhr lockt Weihnachtsmusik mit den Zwickauer Stadtpfeifern, gefolgt von einem...
