„Der Faschismus fällt nicht vom Himmel“: Wie sich Bestsellerautor Kowalzcuk in Plauen zur DDR positioniert

Der Berliner Historiker und Ostalgie-Gegner war am Freitagabend beim Komturhof-Verein zu Gast. 60 Besucher wollten dem streitbaren Geist zuhören. Welche Verbindungen er zu Plauen hat.

„Ich friere jetzt schon", sagte Ilko-Sascha Kowalzcuk am Freitagabend zu Beginn seiner Lesung im Komturhofgebäude. Das lag aber nicht am 60-köpfigen Publikum, welches den streitbaren Geist sehr warm aufgenommen hatte. Dick eingemummelt und heißen Tee trinkend erzählte der Bestsellerautor („Freiheitsschock") im kühlen Gemäuer eingangs...