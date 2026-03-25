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Foto: André Leischner
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Plauen
„Der kleine Wassermann“ feiert Premiere am Theater in Plauen
Von FP
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Die Inszenierung eignet sich für Kinder ab vier Jahren, aber auch im Grundschulalter. Wann sind die Aufführungen?

Gute Nachrichten aus dem Mühlenweiher: Auf der Kleinen Bühne in Plauen feiert am heutigen Donnerstag, 10 Uhr das Kinderstück „Der kleine Wassermann“ nach dem Buch von Otfried Preußler Premiere. Die Inszenierung eignet sich für Kinder ab vier Jahren, aber auch im Grundschulalter - es spielen Philipp Rosenthal und Laura Götz. Und darum...
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