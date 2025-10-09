Der letzte Dübel ist eingesetzt: Straßberger und Neundorfer Retter feiern Richtfest ihrer neuen Feuerwache

Plauen
Nach dem Standortstreit vor gut zwei Jahren hatten einige Retter ihr Ehrenamt niedergelegt. Es gab einen Neuanfang für 34 Feuerwehrleute. Noch ist das gemeinsame Domizil nicht fertig.
Es ist ein Neuanfang auf der ganzen Linie. Am Mittwochabend hat Thomas Golle, Chef der Feuerwehr Straßberg-Neundorf, persönlich Hand angelegt am Rohbau der künftigen Feuerwache am Friedrich-Krause-Weg in Neundorf: Als Pendant zum üblichen Symbolnagel beim Holzdach brachte er den vorerst letzten Dübel im Beton ein. Und dann wurde Richtfest...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.