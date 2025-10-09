Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Der letzte Dübel ist eingesetzt: Straßberger und Neundorfer Retter feiern Richtfest ihrer neuen Feuerwache

Einen Dübel schlugen Thomas Golle, Chef der Wehr Straßberg-Neundorf, und Udo Morgner ein.
Einen Dübel schlugen Thomas Golle, Chef der Wehr Straßberg-Neundorf, und Udo Morgner ein. Bild: Ellen Liebner
Einen Dübel schlugen Thomas Golle, Chef der Wehr Straßberg-Neundorf, und Udo Morgner ein.
Einen Dübel schlugen Thomas Golle, Chef der Wehr Straßberg-Neundorf, und Udo Morgner ein. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Der letzte Dübel ist eingesetzt: Straßberger und Neundorfer Retter feiern Richtfest ihrer neuen Feuerwache
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Standortstreit vor gut zwei Jahren hatten einige Retter ihr Ehrenamt niedergelegt. Es gab einen Neuanfang für 34 Feuerwehrleute. Noch ist das gemeinsame Domizil nicht fertig.

Es ist ein Neuanfang auf der ganzen Linie. Am Mittwochabend hat Thomas Golle, Chef der Feuerwehr Straßberg-Neundorf, persönlich Hand angelegt am Rohbau der künftigen Feuerwache am Friedrich-Krause-Weg in Neundorf: Als Pendant zum üblichen Symbolnagel beim Holzdach brachte er den vorerst letzten Dübel im Beton ein. Und dann wurde Richtfest...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
3 min.
Ex-TV-Moderator Peter Hahne kommt erneut nach Plauen – zwei Gegenkundgebungen angemeldet
Peter Hahne im Februar in der Plauener Festhalle.
Der frühere Nachrichtenmoderator will am Sonntag auf dem Altmarkt über die politische Wende in der DDR sprechen. Die Versammlungsbehörde des Landratsamtes schätzt die Lage als herausfordernd ein.
Nancy Dietrich und Sabine Schott
08.10.2025
2 min.
Großeinsatz bei Wohnungsbrand im Plauener Zentrum: Eine Person über Balkon gerettet
Update
Über 30 Kameraden der Plauener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte stemmten den Einsatz an der Kaiserstraße.
Auf der Kaiserstraße hat es am Mittwochnachmittag einen Wohnungsbrand gegeben. Dabei musste eine Person aufwendig in Sicherheit gebracht werden. Die Straße blieb vorübergehend gesperrt.
Claudia Bodenschatz und Jonas Patzwaldt
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
Mehr Artikel