Der neue Campus auf dem Plauener Schlossberg öffnet seine Türen

Am Samstag gibt es einen Studieninformationstag der Dualen Hochschule. Was die Besucher erwartet.

Nach dem Abi eine Zukunft im Vogtland? Möglich macht das die Duale Hochschule in Plauen. Alle Infos zu einem Studium gibt es dort am Samstag beim Studieninformationstag. Geöffnet ist dazu in der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr. In Vorträgen und Mini-Vorlesungen werden alle Fragen rund um das duale Studienprinzip, die Studienvergütung und...