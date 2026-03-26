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Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander. Foto: Ellen Liebner
Bahnbrücke an der Böhlerstraße: Ohne Verbreiterung des Bauwerks gibt es keinen Umbau der Südinsel.
Bahnbrücke an der Böhlerstraße: Ohne Verbreiterung des Bauwerks gibt es keinen Umbau der Südinsel. Foto: Ellen Liebner
Über die Südinsel rollen täglich Straßenbahnen und tausende Autos.
Über die Südinsel rollen täglich Straßenbahnen und tausende Autos. Foto: Ellen Liebner
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander. Foto: Ellen Liebner
Bahnbrücke an der Böhlerstraße: Ohne Verbreiterung des Bauwerks gibt es keinen Umbau der Südinsel.
Bahnbrücke an der Böhlerstraße: Ohne Verbreiterung des Bauwerks gibt es keinen Umbau der Südinsel. Foto: Ellen Liebner
Über die Südinsel rollen täglich Straßenbahnen und tausende Autos.
Über die Südinsel rollen täglich Straßenbahnen und tausende Autos. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Redakteur
Von Swen Uhlig
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Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.

Die B 173 führt auf ihrem Weg von Südwesten in Richtung Nordosten quer durch Plauen, die B 92 ebenso auf ihrer Route von Süden nach Norden. Die beiden Bundesstraßen kreuzen sich an der Südinsel nahe dem Elster-Ufer. Wegen der teils mehrspurigen Fahrbahnen und dem zusätzlichen Straßenbahnbetrieb auf der B 173 gilt die Kreuzung als...
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