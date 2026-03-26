Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung

Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.

Die B 173 führt auf ihrem Weg von Südwesten in Richtung Nordosten quer durch Plauen, die B 92 ebenso auf ihrer Route von Süden nach Norden. Die beiden Bundesstraßen kreuzen sich an der Südinsel nahe dem Elster-Ufer. Wegen der teils mehrspurigen Fahrbahnen und dem zusätzlichen Straßenbahnbetrieb auf der B 173 gilt die Kreuzung als...