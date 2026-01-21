Deutscher Wanderverband zeichnet im Vogtland Elsterperlenweg und Talsperrenweg Zeulenroda aus

Zwei weitere Wanderwege in der Region erhielten nach dem Kammweg Erzgebirge-Vogtland Auszeichnungen auf der Reisemesse in Stuttgart. Wie die Bedeutung eingeschätzt wird.

Zwei weitere Qualitätswege in der vogtländischen Region, neben dem Kammweg Erzgbirge-Vogtland, haben eine Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband erhalten. Im Rahmen der Sonderschau Fahrrad- und Wanderreisen auf der Reisemesse in Stuttgart wurden auch der Elsterperlenweg sowie der Talsperrenweg Zeulenroda erneut mit dem Prädikat...