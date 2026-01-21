MENÜ
Landrat Thomas Hennig ist Vorsitzender des Tourismusverbandes Vogtland.
Landrat Thomas Hennig ist Vorsitzender des Tourismusverbandes Vogtland.
Plauen
Deutscher Wanderverband zeichnet im Vogtland Elsterperlenweg und Talsperrenweg Zeulenroda aus
Von Lutz Kirchner
Zwei weitere Wanderwege in der Region erhielten nach dem Kammweg Erzgebirge-Vogtland Auszeichnungen auf der Reisemesse in Stuttgart. Wie die Bedeutung eingeschätzt wird.

Zwei weitere Qualitätswege in der vogtländischen Region, neben dem Kammweg Erzgbirge-Vogtland, haben eine Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband erhalten. Im Rahmen der Sonderschau Fahrrad- und Wanderreisen auf der Reisemesse in Stuttgart wurden auch der Elsterperlenweg sowie der Talsperrenweg Zeulenroda erneut mit dem Prädikat...
