„Die Bank muss weg!“: Sitzmöbel an der Hradschin-Treppe in Plauen soll Grund sein für Lärm, Müll, Alkohol und Drogen

Doch liegt es nur daran, dass die zentrale Gegend so einen schlechten Ruf hat? Wenn es die Bank nicht mehr gäbe, säßen die Leute auf der Treppe, sagt Bürgermeisterin Kerstin Wolf.

Auch zum Rundgang durch die Plauener Innenstadt vergangene Woche war die Bank am Fuße der Hradschin-Treppe besetzt: Als die gut 50 Teilnehmer, darunter die Rathausspitze, Halt an dem Ort des Unwohlseins machten, berichtete eine Anwohnerin: Bis spät in den Abend würde dort vor allem in der schönen Jahreszeit reges Begängnis herrschen. Es werde...