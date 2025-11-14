Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Die Bombardierung des Oberen Bahnhofs in Plauen steht im Fokus der großen Modellbahnausstellung in der Aula der Friedens-Oberschule

In der Aula der Friedens-Oberschule sind am Wochenende Modellbahnen zu sehen.
In der Aula der Friedens-Oberschule sind am Wochenende Modellbahnen zu sehen. Bild: Modelleisenbahnclub Plauen
In der Aula der Friedens-Oberschule sind am Wochenende Modellbahnen zu sehen.
In der Aula der Friedens-Oberschule sind am Wochenende Modellbahnen zu sehen. Bild: Modelleisenbahnclub Plauen
Plauen
Die Bombardierung des Oberen Bahnhofs in Plauen steht im Fokus der großen Modellbahnausstellung in der Aula der Friedens-Oberschule
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu gleich drei Terminen - an diesem und am kommenden Wochenende sowie am Feiertag - zeigen Plauens Modelleisenbahner einen Einblick in ihr filigranes Hobby. Die Schau findet alle zwei Jahre statt.

Es ist eine vorweihnachtliche Tradition: Alle zwei Jahre geben die Mitglieder des Vereins 1. Modell-Eisenbahn-Club Plauen 1948 bei einer großen Schau Einblicke in ihr Schaffen. In diesem Jahr findet die Ausstellung in der Aula der Friedens-Oberschule (Eingang Schmidstraße) bereits zum 36. Mal statt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
11.11.2025
4 min.
Die Bastel-Leidenschaft hat es ihr angetan: Bei Elsterberger Modelleisenbahnern mischt auch eine Frau mit
Eisenbahnfans unter sich: Mario Günther, Heinz Arndt, Bernhard Köhler, Karli Hiller, Renate Kriete, Thomas Zache und Peter Gerstner (von links).
Rund 25.000 Besucher haben seit Beginn der 1990er-Jahre die Modelleisenbahn-Schau in Elsterberg besucht. Nun steht die 30. Auflage an. Was neu ist und was die einzige Frau im Verein zeigen will.
Simone Zeh
13.11.2025
2 min.
Modellbahner aus Langenhessen punkten mit Haltepunkt und Hiddensee
Hunderte Besucher zieht die Traditionsschau in Langenhessen jährlich in ihren Bann.
Am Wochenende lässt der hiesige Modellbahnclub die kleinen Bahnen verschiedener Spurweite wieder im Koberbachcentrum rollen. Gastvereine machen die Schau rund.
André Kleber
Mehr Artikel