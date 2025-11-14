Die Bombardierung des Oberen Bahnhofs in Plauen steht im Fokus der großen Modellbahnausstellung in der Aula der Friedens-Oberschule

Zu gleich drei Terminen - an diesem und am kommenden Wochenende sowie am Feiertag - zeigen Plauens Modelleisenbahner einen Einblick in ihr filigranes Hobby. Die Schau findet alle zwei Jahre statt.

Es ist eine vorweihnachtliche Tradition: Alle zwei Jahre geben die Mitglieder des Vereins 1. Modell-Eisenbahn-Club Plauen 1948 bei einer großen Schau Einblicke in ihr Schaffen. In diesem Jahr findet die Ausstellung in der Aula der Friedens-Oberschule (Eingang Schmidstraße) bereits zum 36. Mal statt.