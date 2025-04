Die „Freie Presse“ lädt zur 31. Familienwanderung im Vogtland ein: Hier sind die ersten wichtigen Infos rund um die Tour

Seit über 30 Jahren ist die Himmelfahrts-Wanderung ein fester Bestandteil im vogtländischen Veranstaltungskalender. Welche Tour in diesem Jahr ist geplant und was die Teilnehmer erwartet.

Erholung und Naturgenuss: Schon jetzt ist die Vorfreude so mancher Vogtländer auf die diesjährige Familienwanderung der „Freien Presse“ groß. In wenigen Wochen startet die inzwischen 31. Tour durch die Region in Zusammenarbeit mit dem Verein der Naturfreunde Plauens. Die Wanderung findet in bewährter Tradition am Himmelfahrtstag statt. Der...