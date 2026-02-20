MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Die packende Geschichte von Liebe und Verlust: „La Traviata“ verzaubert Plauen

Bild: Nasser Hashemi/Archiv
Bild: Nasser Hashemi/Archiv
Plauen
Die packende Geschichte von Liebe und Verlust: „La Traviata“ verzaubert Plauen
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die erfolgreiche Violetta Valéry verbindet Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch die Liebe zu Alfredo bringt sie ins Wanken. Was wird sie opfern müssen?

Die Verdi-Oper „La Traviata“ ist am Samstag, 21. Februar, 19.30 Uhr im Vogtlandtheater Plauen zu erleben (im Foto eine Szene aus der Inszenierung der Theater Chemnitz). Und darum geht es: Violetta Valéry ist eine Virtuosin auf dem gesellschaftlichen Parkett. Bei ihr trifft Hochfinanz auf Kunst, Politik auf Kultur. Doch sie selbst bleibt auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11:30 Uhr
1 min.
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen.
Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.
Jan Oechsner
14.02.2026
1 min.
Winterliches Plauen: Almhütte und Eisbahn locken
Es wird geheizt in den Almhütten im Winterland.
Im Lichthof des Plauener Rathauses lädt die Almhütte zum Verweilen ein. Glühwein und Köstlichkeiten sorgen für winterliche Stimmung. Noch bis Sonntag lockt das Winterdorf.
Babette Philipp
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
10:30 Uhr
1 min.
Klangwelten im Vogtlandtheater: Ein Abend voller Überraschungen
Im Konzert „Claras Colours of Music“ verschmelzen am 20. Februar im Vogtlandtheater historische und moderne Musikstile. Die Spannung steigt, denn das Programm bleibt geheim. Was wird Jazz- und Soulsängerin Kezia Christy präsentieren?
Babette Philipp
Mehr Artikel