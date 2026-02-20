Die packende Geschichte von Liebe und Verlust: „La Traviata“ verzaubert Plauen

Plauen
Die erfolgreiche Violetta Valéry verbindet Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch die Liebe zu Alfredo bringt sie ins Wanken. Was wird sie opfern müssen?
Die Verdi-Oper „La Traviata“ ist am Samstag, 21. Februar, 19.30 Uhr im Vogtlandtheater Plauen zu erleben (im Foto eine Szene aus der Inszenierung der Theater Chemnitz). Und darum geht es: Violetta Valéry ist eine Virtuosin auf dem gesellschaftlichen Parkett. Bei ihr trifft Hochfinanz auf Kunst, Politik auf Kultur. Doch sie selbst bleibt auf...
