„Die Stadt Plauen nicht nur besser, sondern auch menschlicher gemacht“: Harald Seelbinder erhält Stadtplakette

Plauen
Harald Seelbinder hat am Freitagabend in Plauen die hohe Auszeichnung erhalten. Zugleich wurden Vereine und Gemeinschaften sowie verdiente Persönlichkeiten mit Bürgerpeisen ausgezeichnet.
Die Stadt Plauen hat am Freitagabend im Malzhaus das langjährige ehrenamtliche Mitglied des Sozialverbandes VdK im Kreisverband Vogtland, Harald Seelbinder, mit der 65. Stadtplakette geehrt. Der Ehrenvorsitzende des VdK-Ortsverbandes Plauen erhielt die Auszeichnung für seine jahrzehntelangen Verdienste im Bereich der Behindertenarbeit. Der...
