Diebe brechen Garage in Plauen auf: Pocketbike weg

Unbekannte sind in einen Garagenkomplex an der Lindemannstraße eingedrungen. Ihre Pläne gingen aber nur zum Teil auf.

Auf einen Garagenkomplex an der Lindemannstraße in Plauen hatten es Diebe abgesehen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde aus einer der Garagen ein Pocketbike im Wert von 800 Euro gestohlen. Ereignet hat sich der Einbruch zwischen Donnerstag, 20. November, 16.30 Uhr und Freitag, 21. November, 8.45 Uhr.