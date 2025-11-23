Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Diebe hatten es auf einen Garagenkomplex in Plauen abgesehen. Symbolfoto: Bild: Silas Stein/dpa
Diebe hatten es auf einen Garagenkomplex in Plauen abgesehen. Symbolfoto: Bild: Silas Stein/dpa
Plauen
Diebe brechen Garage in Plauen auf: Pocketbike weg
Von Ronny Hager
Unbekannte sind in einen Garagenkomplex an der Lindemannstraße eingedrungen. Ihre Pläne gingen aber nur zum Teil auf.

Auf einen Garagenkomplex an der Lindemannstraße in Plauen hatten es Diebe abgesehen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde aus einer der Garagen ein Pocketbike im Wert von 800 Euro gestohlen. Ereignet hat sich der Einbruch zwischen Donnerstag, 20. November, 16.30 Uhr und Freitag, 21. November, 8.45 Uhr.
