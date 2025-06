Diebe brechen in Mehrfamilienhaus in Plauen ein

Wieder einmal haben sich Diebe Zutritt zu einem größeren Mietshaus in Plauen verschafft. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Einbrechern ist es am Wochenende in Plauen gelungen, sich Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Reusa zu verschaffen. Wie ein Polizeisprecher der Polizeidirektion Zwickau am Montagmorgen auf Nachfrage informierte, sollen die bislang noch unbekannten Täter versucht haben, auf der Suche nach Beute mehrere Keller im Block an der...